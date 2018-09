Publiners er tilbake - nå med ny trommis

Kultur

I november i fjor meddelte Publiners at de tar pause som band.

Ny trommis

Fredag skriver bandet på facebooksiden sin at de er tilbake:

«Vi er tilbake! I litt forandret utgave, men sikkert gjenkjennelige likevel.

For ganske nøyaktig ett år siden bestemte vi oss for å ta fri en periode. Men nå er vi ferdige med det. Låtskrivermodus er koblet inn, studiotid er bestilt, og vi er åpne for både landevei og andre reisemåter igjen.

Siden sist har Roy - av forskjellige årsaker - gått i permisjon. Det er ikke noen liten sak, men vi har prøvd det før. Vidar var i perm i flere år, da hadde vi bl.a tangentvikar Fred, for felemann Vidar.

Roy sin langtidsvikar heter Per Arne Karlsen. Han er bosatt i Bodø, slik at bandets Bodøavdeling utvides fra 2 til 3. Per Arne har gjort vikarjobber med oss før, (bl.a I Mosjøen, der bildet er fra) men nå skal ikke være bare engangsvikar, han også være med på alt annet vi styrer med, låtskriving, studiojobbing - you name it.

Vi tror alt dette kommer til å gå bare krute godt! Mannen har både erfaringen og musikaliteten i orden, en vinnende personlighet og et høvelig skjegg!

Så var det sagt, resten av historien skapes fra nå av!»

Har mange nye ideer

Til BAnett forteller Bertil Bertelsen at de jobber med mange ideer.

– Det jobbes først og fremst med nye låter. Vi har mange ideer som kan jobbes ut. Første låtskriverhelg blir neste helg i Brønnøysund.

– Blir det noen spillejobber?

– Den første jobben som er booket, er Husvær i fest i midten av juni - vår egen lille festival. Men det kan vel fort dukke opp noe mer, antyder Bertil.

Godt å komme i gang igjen

– Dere klarte ikke å holde dere unna bandlivet?

– Det var i utgangspunktet en planlagt pause, så ikke noe spesielt med det egentlig. Det var godt med en liten pause, men enda bedre å komme i gang igjen, mener han.