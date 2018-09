Trøndershow til Brønnøysund

Kultur

Gruppa har underholdt i Midt-Norge i fem år med like mange show. Nå er de klare for Brønnøysund med sitt nye show "Det e itj størrelsa det kjæm an på". Ifølge pressemeldingen utspiller handlingen seg i trioens kjente univers: fantasigrendene Brein, Lein og Klein.

Kveli Rånes Bremseth består av følgende tre ringrever:

Arnt Egil Rånes, ellers kjent som sologitarist i DDE. I denne sammenhengen er han musiker, vokalist, musikk- og videoprodusent.

Harald Morten Bremseth har 30 års fartstid i Lånkerevyen, Norges mestvinnende revygruppe i VM i revy.

Sigmund Kveli har underholdt folk med sine tekster i over 40 år og har vunnet flere priser i NM i revy.

En fantastisk forestilling Trønderrock slo an hos velfjordingene.