Bjørn Øks & Heil Ved spiller på Kred

Kultur

Lørdag spiller Bjørn Øks & Heil ved på Kred. Det lokale bluesrockbandet består av Bjørn Arve Øksnes (vokal), Sverre Rande (bass), Vidar Anfinsen (gitar), Terje Nilsen (gitar), Stian Tjosaas (trommer), Sigurd E. Liseth (saksofon) og Jon Ervik (trompet). De spilte på Rootsfestivalen i år, og på settlista står blant annet materiale av Joe Bonamassa, Gary Moore og Delbert McClinton.

Videre ser høstprogrammet slik ut:

15. september: Stearinlystrioen med band

Stearinlystrioen er fortsatt en akustisk poptrio fra Brønnøysund, men denne gang har Steffen Franco Hollup, Vegard Benjaminsen og Thomas Iversen også med seg Ole Bjørn Nygård Berg, Einar Ingvart Bastesen og Magnus Hoem, i tillegg til gjesteartistene Haakon Lund, Stig Angel Benjaminsen, Vidar Tilrem og Mikkel Frøshaug. Sammen skal de lage MTV-unplugged fest med kjente poplåter.

21. september: Wild Willy's Gang

Norges mest energiske rocketrommis spilte sist i Brønnøysund i fjor. Publikum blir tatt med på en rock-tidsreise gjennom 40 år med norsk rock med låter fra band som Ruphus, Høst, Flax og Perfect Crime.

29. september: Kevin Kildal

Standupkomikereren har tidligere opptrådt på Kred under kunstnernavnet Arnt Finésse. Nå opptrer han under eget navn og kommer til Brønnøysund for å teste ut stoff til sitt nye show, som får premiere neste år.

5. oktober: Susanne Lundeng med band

Sunsanne Lundeng fra Bodø er felespiller, komponist og en av landsdelens fremste innen folkemusikk. Nå synger hun for første gang egne tekster, og med seg har hun Nils-Olav Johansen (gitar og vokal), Arnfinn Bergrabb (trommer) og Are Simonsen (lyd/elektronikk).

6. oktober: Telegraph Road - A tribute to Mark Knopfler & Dire Straits

Kred har hatt flere Dire Straits-hyllestband på scenen gjennom årene. Denne gang er det Geir Engen Band fra Levanger som kommer for å spille rockeklassikere.

20. oktober: Fata Morgana

Brønnøybandet jobber med sitt debutalbum, og det har allerede gitt oss fire singler og tre musikkvideoer med Vegard Benjaminsens fengende stadionrock.

27. oktober: Alto Voltaggio

Bandnavnet er italiensk for "High voltage" - som også er et AC/DC-album. Og selv om det går ryktet om endringer i besetningen, så har nok det sveitsiske bandet ikke endret oppskriften: Det går i god, gammeldags tungrock.