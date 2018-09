Stine gikk videre i Idol

Kultur

Lørdag skrev BAnett om Hårek Sande Jansen, som har gått videre fra første runde i Idol. Han er ikke den eneste brønnøyværingen. Stine Wiik Sandøy var også på audition. Hun spilte Bright Eyes-låten "First day of my life" - og det gjorde hun godt nok til at dommerne sendte henne videre til neste runde.

Lokalt har Wiik Sandøy markert seg som en av vokalistene i Nordavind, som ble kalt "det beste unge bandet fra Brønnøysund noensinne" etter en forrykende konsert på Rootsfestivalens nattrock i år.

