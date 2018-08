Musik skall byggas utav glädje

Kultur

Lørdag underholdt speidergruppa De makalause på Torghattmessen, og de hadde mye fint å by på.

Fra en pangstart med DDEs "Det går likar no" gikk det videre med Beatles, østeuropeisk musikk og mye annet. Tanita Thomassen sang først Elvis-låten "Can't help falling in love" før hun rørte publikum med sin egenskrevne "You are not equal". Hennes mann Denis Protiuc sang vakkert på moldovisk og russisk.

De makalause fortalte at de støtter opprettelsen av et dagsenter for funksjonshemmede på Sri Lanka, og før siste sang avsluttet de med et ønske om fred - i Norge og i verden.