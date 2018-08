Norgesmestrene i trekkspill inviterer til Spællmannstreff

Kultur

Spællmannstreffet på Vennesund Brygge har etter hvert blitt tradisjon for Nordstrømmen og Velfjord trekkspillklubb. For dem er dette er årlig høydepunkt og en viktig inntektskilde. I året som har gått har den lokale trekkspillklubben utmerket seg på landsbasis. I juni vant Nordstrømmen og Velfjord trekkspillklubb både gull og sølv i Norgesmesterskapet i trekkspill. I tillegg vant de også publikumsprisen.

Kirkekonsert

Neste helg den 31. august og 1. september er de primus motor for Spællmannstreffet. Bård Graven i arrangørkomiteen sier de venter 70 musikere i tillegg til noen solister. Allerede torsdag 30. mai starter treffet med konsert i Sømna kirke. I tillegg til arrangørklubben spiller også John Reinfjord og Rolf Ivar Logan, Alf Einar Graven og Kjetil Rørmark. Rune Frydenlund Rostad har med seg et orkester, The Great Eight og Killingbergs orkester står på plakaten.

Ungt talent

Rune Frydenlund Rostad er gjesteartist under treffet. Han vant «Ungt Talent i nord» i 2017. Denne prisen er et samarbeid mellom Hemnes jazzforum og Statkraft. Juryleder Magnar Skreslett uttalte til Rana Blad i 2017 at han var en fantastisk musiker og et stort talent. Prisen skulle være et forsøk på å gi ham en ekstra motivasjon. Rostad har tidligere vunnet NM i Varieté tre ganger. Dette er en solistklasse og favner eldre og nyere underholdningsmusikk.

Fest i to dager

Både fredag og lørdag kveld blir det dans på brygga. Lørdag ettermiddag er det konsert med grupper fra hele Midt-Norge.

– Totalt er det 15 grupper, i tillegg til noen solister. Jeg vil fremheve Rune Frydenlund Rostad spesielt som årets gjesteartist, sier Bård Graven.