Odd Gunnar og Odd Steinar underholder for de minste

Kultur

Søndag under Torghattmessen underholder Odd Gunnar Nilsen og Odd Steinar Orvik de minste.

– De synger kjente barnesanger, både norske, svenske og danske. Blant annet av Torbjørn Egner, Alf Prøysen, Kaptein Sabeltann, samt de første sangene som barn blir kjent med som «Bæ-bæ lille lam», sier Margrethe Moe fra Torghattmessen til BAnett.

De to startet sin musikalske karriere under studiene i Oslo med visegruppa TRE-O på 60-tallet, sammen med senere avdøde Olaf Olsen. De fortsatte å spille da de kom hjem til Brønnøysund, med plateutgivelse med «Meitemarkens vel» i 1972. Rikskonsertene hyret dem inn til å spille på skoler i Nord-Norge, for å ta vare på barnesanger av blant annet Egner og Prøysen, og etter Olaf Olsens død har de fortsatt å spille barnesanger, og er også en del av det lokale musikkmiljøet i blant annet Irish Brew.

– De andre gangene de har opptrått på Torghattmessen har de inkludert barna i salen på en unik måte, og stemningen og allsangen har vært høy, så dette blir ei utrolig trivelig stund for både barn og voksen, mener Moe.