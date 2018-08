Ingen Oktobefest i år, men konseptet er ikke helt lagt bort

Kultur

Kulturcompagniet, som arranger Rootsfestivalen, har siden 2015 også arrangert Oktoberfest i Brønnøy. Det første året ble de to musikkveldene i oktober arrangert i et telt på festplassten nedenfor Havnesenteret, og året etter flyttet arrangementet til hangaten på flyplassen.

Får ikke hangaren

Per Martin Orvik, daglig leder i Kulturcompagniet, melder lørdag at den endelige beslutningen er tatt om at det ikke blir Oktoberfest i høst.

- Dette i all hovedsak fordi vi ikke har tilgang på hangar. Det er i og for seg positivt at det er stor aktivitet med helikopter på Sør- Helgeland og det er vi veldig glade for. Likevel gjør det oss husløse i den tiden vi vanligvis arrangerer. Det er heller ikke andre perioder vi kan låne hangar som passer for oss, sier han i en pressemelding.

- Vi ønsker ikke å ta risiko med stortelt i slutten av oktober. Vi har ikke særlig god erfaring med det. Vi beklager situasjonen. Kulturcompagniet jobber med løsninger for 2019 og satser på å komme sterkere tilbake.

Gikk med underskudd

I fjor var det hele tre konsertkvelder, Oktoberfest åpnet med en mektig Brit Floyd-konsert allerede torsdag.

– Jeg har ikke lov til å si hva kostnaden for bandet er, det er en del av kontrakten. Det jeg kan si er at vi går i minus på akkurat denne konserten, sa daværende festivalsjef Torstein Moe etter konserten.

Da fjorårets Oktoberfest var ferdig sa Moe at det hadde kostet et sted mellom 2 og 2,5 millioner, og at inntektene var lavere enn utgiftene. Han bekreftet at arrangementet ikke gikk med overskudd.

- Nei, og det hadde vi ikke regnet med. Brit Floyd-greiene med den produksjonen det innebar var ganske dyr. Kulturcompagniets formål er ikke å generere penger, men å generere opplevelser, sa Moe, som opplyste at noe av Roots-overskuddet ble brukt på Oktoberfesten.

