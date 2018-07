Kunstverksted på Nes

Kultur

Vibeke Steinsholm forteller at målet med dette kurset er å lage ting av naturen og å lære at de ikke alltid trenger å gå på butikken.



Vi snakker med to jenter i fra gruppen. Søstrene Lorna og Marie Lindbakk har vært med på kunstverksted under Vegadagan tre ganger.

- Vi synes det er morsomt å lage ting, forteller jentene.

Etter verkstedet har de visning av hva de har laget. I år blir det vist fram på torsdag.



Alette Bangor Andreassen og Tomine Løbeck

Tekst og foto

Denne saken er laget av Vegadagan mediesenter, et samarbeid mellom Brønnøysunds Avis og Vegadagan.