Dette er artistene som spiller i Rootsteltet

Kultur

Foruten hovedscenekonsertene blir det tradisjonen tro nattrock på Kred, 20 gratiskonserter i teltet (se liste nederst) og én gratis familiekonsert på storscenen lørdag formiddag.

- Hvorfor gratiskonserter, festivalsjef Per Martin Orvik?

- Det er det som er Rootsfestivalen. Vi er en nonprofit-stiftelse som skal gjøre kultur tilgjengelig for flest mulig. Derfor hadde vi konserter i sentrum av byen selv mens festivalen var på Tørrrfiskbrygga, påpeker han.

For folk flest

- Vi liker å gjøre kultur tilgjengelig for folk flest. Det vi kan ha gratis, er gratis. Kveldskonsertene gir på sin side det økonomiske fundamentet. Dette er en del av signaturen vår. Vi kunne ha tatt betalt for teltkonsertene, men så lenge vi har dekning for å ha dem gratis, så gjør vi det, lover festivalsjefen.

En del av dekningen kommer også fra penger og tjenester fra Brønnøy kommune samt fra fylkeskommunen og statlige støtteordninger. Naturligvis hjelper det også på med de mange frivillige. Kulturcompagniets eneste lønnsutgifter er 100-prosentstillingen som festivalsjef og honorar til Rootsens bookingansvarlig Stein Brekk.

Varierende honorar

-Får teltartistene betalt?

- Ofte godtgjør vi kostnader artistene har. Mange er også glade for å bidra, de spiller mot å få billetter eller tilsvarende beløp. Det er deres bidrag til den dugnaden Rootsen er. Ellers varierer det, det er nok ofte noe forskjell på tilreisende og lokale band, sier Stein Brekk, som mener kvaliteten i teltet er hevet gjennom årene.

- Før kunne du få samme sang framført av ulike coverband. Slik er det ikke lenger. Ingen av artistene nå er tradisjonelle coverband, alle har en egen retning på det.

- Anita Bøygard og Trond Horn på fredag og Rock'n Roll Retribution på lørdag, dere har noen tradisjoner etter hvert?

- Det blir sånn. Disse konsertene fungerer. Og artistene har lyst å spille på disse tidspunktene, sier Per Martin Orvik.

Teltkonsertene

Onsdag

Sexy Pidgeons

Roots United

CSI

Ranveig Seljemark med band

Magic Mattie Band

Tullamore Crew

Senjahopen

Frk. Ozn

Torsdag

Stig Angel og Morten

Veskehund

Bjørn Øks og Heil Ved

Menue

Fredag

Nordavind

High Voltage

Anita Bøygard & Trond Horn

Drunken Sailors

Lørdag

Bertil B.

Moondog Jam

Dylan Roots

Rock'n Roll Retribution

I tillegg blir det tradisjonen tro en familiekonsert på hovedscenen denne formiddagen.

Flere av bandene spiller også på nattrock på Kred:

Tirsdag: Roots United

Onsdag: Senjahopen og Veskehund

Torsdag: Bjørn Øks og Heil Ved

Fredag: Drunken Sailors

Lørdag: Rock'n Roll Retribution