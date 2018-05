Stadtverk: - Vi gleder oss til å teste den nye scenen på Kred!

Kultur

30. april utga det trondheimsbaserte bandet Stadtverk sitt debutalbum "Ein Lætt Paranoia". Bandet har samme frontmann og låtskriver som nå nedlagte Blueskollektivet: Brønnøyværingen Remi Slotterøy .

Ville ha frie tøyler - la ned kollektivet

Alle de opprinnelige medlemmene i Blueskollektivet, Magnus Hoem, Kristoffer Iversen Tønder, Johannes Kuvås og Remi Slotterøy er med fra Blueskollektivet. På slippturnéen har bandet også med seg Odin Grimstad Skjærseth på keys. I likhet med forgjengeren synger Stadtverk på brønnøydialekt, mens musikken har dreiet i retning av rock.

- Vi holder på brønnøydialekta og har fortsatt god tro på det, sier Slotterøy til BAnett.

- Hvordan er det å spille hjemme?

- Alltid kjekt å spille på hjemmebane. Det er altfor lenge siden nå. Vi gleder oss til å teste den nye scenen på Kred!

- Hvorfor stil/navneskifte?

- Det var et behov som meldte seg gjennom at vi ønsket frie tøyler og sjangerfrihet. Vi ville være fri til å hente inn uttrykk og impulser fra flere sjangre. BK var et prosjekt som tok oss til steder vi ikke hadde trodd, og vi hadde mye moro med det, men det var på tide å avslutte mens leken ennå var god. Derfor ble Stadtverk til, som en lekeplass der alt er mulig, sier Slotterøy

- Hva er planene for Stadtverk videre? Hva gjør du ved siden av, jobb eller studier?

- Planen videre er å holde temperaturen oppe og jobbe videre med de gode samarbeidspartene vi har fått i forbindelse med «Ein Lætt Paranoia». Alltid vanskelig å vite utsiktene så tidlig i et prosjekt, så veien blir til mens man går. Det handler bare om hvordan man velger å gå den, sier Slotterøy, som studerer "på siden".

- Der jeg er i innspurten på en mastergrad i drama og teater. Jeg jobber også på Rockheim som omviser. I tillegg driver jeg med noen spennende performanceprosjekter, der jeg særlig jobber med lydkunst og visuelle uttrykk.

Lokal oppvarmer

Kveldens oppvarmer på Kred er Johannes Engen Granås. Han er fra Brønnøysund og har opptrådt ved flere anledninger i yngre år. Nå er han tilbake med det som beskrives som en blanding av klassisk singer/songwriter med inspirasjon fra grunge, progrock og pop/rock.

Før jul i fjor ga han ut singelen "I'm Gone".

