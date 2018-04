En sterk og hjerteskjærende film om da katastrofen traff

Kultur

Det er ingen hemmelighet at mange av de etterlatte helst skulle sett at 30-årsdagen for Torghatten-ulykken 6. mai 1988 ble forbigått i stillhet. Dette er et svært sårt tema for noen, og dette er ikke filmen for dem. Filmen er til tider svært direkte i sin omtale av involverte og beskrivelser. Stort sett mener jeg likevel at den holder seg på rett side av en usynlig linje i sanden. Stort sett.

Jeg har ett primært parameter for om en dokumentar er god eller dårlig. Nemlig om den kjeder meg. Og denne dokumentaren kjeder meg ikke, den er hele veien engasjerende, og tidvis svært sterk, til og med hjerteskjærende. Det er vanskelig å ikke la seg berøre av historiene til både etterlatte, involverte og andre, ikke minst hvordan noen av de involverte i ettertid følte skyldfølelse. For noen gikk det raskt over, for andre henger den nok ennå litt igjen - høyst ufortjent.

Når jeg sier at filmen «stort sett» holder seg på den smale sti er det særlig ett unntak for dette. Beskrivelsen av de omkomnes tilstand i bergsiden på Torghatten er stort sett sober og verdig, men inkluderingen av hvordan én av de omkomne ble funnet kunne med fordel vært redigert strammere.

Men dette er ett av få ankepunkter mot det som er en svært god dokumentarfilm. Her kombineres arkivbilder med ganske gode rekonstruksjoner, og selve ulykken fremstilles virkningsfullt.

Det er kjent at de to pilotene ble gitt ansvaret for ulykken i Havarikommisjonen rapport om ulykken, den rapporten er ganske nådeløs mot de to. Filmen legger ikke skjul på dette, og mens dette nok er kjent materie for de fleste på Helgeland, er det nok nødvendig å fortelle også denne delen av historien når ulykken skal presenteres for et nasjonalt publikum.

Jeg er født samme år som Torghatten-ulykken fant sted, knappe måneden før. Det er ekstra sterkt å se, ikke bare høre. Alt fra konfirmanter til pårørende til en tydelig preget Gro Harlem Brundtland.

Og det er viktig at vi minnes slike ulykker. Ikke først og fremst for å unngå at de skjer igjen, Torghatten-ulykken kunne neppe skjedd i dag, slik den skjedde da. Men det er viktig at vi kjenner vår historie, ikke bare når den er lys, men også når den er bekmørk.

