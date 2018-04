Brønnøy kino truer med utestengelse av forstyrrende publikummere

Kultur

Torsdag la Brønnøy kino ut en melding til publikum på sin facebookside. Der heter det at man ser en økende andel dårlig kino-oppførsel blant publikum.

Dårlig folkeskikk

- Medregnet i dette har vi høylytt prating, ekstrem mobilbruk og generell dårlig folkeskikk, skriver kinoansvarlig John-Andreas Lorentzen.

- Dette vil vi ha en slutt på, og ønsker derfor hjelp fra dere i vårt publikum som har reagert på dårlig oppførsel. Vær ikke redd for å si ifra til betjeningen under forestillingen dersom du opplever uønsket adferd. La betjeningen ta seg av tilsnakk. Slik uønsket adferd vil i ytterste konsekvens føre til bortvisning fra kinoen, alternativt utestengelse.

Dette er en adferd som ikke har noe på kino å gjøre!

Bruker blitz

Til BAnett forteller Lorentzen at dette dreier seg om enkeltpersoner som den siste tiden har laget unødvendig mye støy under forestilling og at dette er veldig ødeleggende for de andre i salen.

- Dette i tillegg til at urovekkende mange både tekster og tar bilder med blitz under forestilling, som igjen er en annen form for uønsket adferd i en kinosal, påpeker han.

Lorentzen merker at han har flertallet av publikum med seg i kampen mot de som ødelegger opplevelsen.

- Vi ønsker en holdningsendring blant den lille andelen som utøver denne typen oppførsel, da det er enormt forstyrrende for majoriteten av vårt publikum. Noe også antallet likes og delinger av statusen i går viser at de aller fleste ønsker å få bukt med. Å gå på kino skal være en fin opplevelse, ikke et irritasjonsmoment.

