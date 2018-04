Rusfri ungdomskino to mainetter

Kultur

Natt til 1. mai vises «Avengers: Infinity War», mens «Deadpool 2» som nevnt vises natt til 17. mai. Det betyr at den vises to dager før premieren, som formelt er 18. mai.

– Det er et tilbud vi har hatt det hvert år siden 2011-12 tror jeg. Det er først og fremst for å kunne gi et rusfritt tilbud på dager da en del ungdom ellers kunne fått sin debut med alkohol. På landsbasis er det ofte sånn at ungdom oppgir i undersøkelser at natt til 1. og 17. mai er dagene de debuterer med alkohol. Derfor syns vi det er viktig med et godt alternativ til ting de ikke skal holde på med, sier kinosjef John-Andreas Lorentzen ved Brønnøy kino.

Tilbudet er primært myntet på ungdom på ungdomsskolen og videregående skole.