Den nye Roots-sjefen slapp tre band

Kultur

Årets siste hovedscene-slipp ble det første for Per Martin Orvik som ny festivalsjef. Han er vel installert i kontorene i det gamle bowling- og Brønnøy trykk-bygget bak Shell og suger til seg kunnskap fra forgjenger Torstein Moe, som fortsatt sitter nedi gangen.

- Jeg har vært med lenge, så det blir ingen revolusjon. Over tid blir det nok endringer. Målet er å bli litt bedre hele tiden, sier Orvik.

Bilettsalg i rute

De tre siste artistene som slippes til hovedscenen er Hellbillies, Mother's Finest og Julie Bergan.

- Som trio representerer de bredden på festivalen godt, mener Orvik:

- Det er våre kjenninger Hellbillies, noe nytt og friskt i Bergan og årgangsvare fra Mother's Finest. Alle har nok hørt noe av sistnevnte, selv om de ikke umiddelbart gjenkjenner navnet. Vi er glade for å få dem hit.

Over halvparten av festivalbillettene var solgt allerede i midten av desember. Ifølge Orvik er billettsalget akkurat nå litt bak fjoråret, men foran 2016-nivå.

- Vi er godt i rute. Med iFjord og festivaler i Rørvik og Sandnessjøen er det nok noe mer konkurranse enn før, men det er bra at det dukker opp flere. Vi skjerper hverandre.

Hellbillies tilbake

Hellbillies debuterte med «Sylvspente Boots» kom ut i 1992, og siden er bandet blitt en institusjon med sin countryrock med tekster på dialekt. De gamle bandmedlemmene Arne Rueslåtten på trekkspill, fløyte og gitar og bassist Arne Henry Sandum har i løpet av de siste årene sluttet i Hellbillies og er erstattet av Lars Christian Narum på tangenter og Egil Stemkens på bass.

Julie Bergan slo gjennom med russelåten «Supernova» sammen med Cir.Cuz. Siden har hun deltatt i Melodi Grand Prix og laget en rekke pophits. Til sammen har 24-åringen passert over 160 millioner strømminger på Spotify. I februar kom hennes debutalbum «Turn On The Lights» ut.

Funky pionerer

Med Mother's Finest har Rootsfestivalen igjen satt rockehistorie på programmet. Bandet er mest kjent for hitsingelen «Baby Love». Bandet blandet funk med r & b og tung rock og ble dermed stilskapere for etterkommere som Living Colour, Prince og Van Halen.

Bandets nåværende besetning inkluderer vokalistene Joyce Kennedy og Glenn Murdock, bassist Jerry «Wyzard» Seay og gitarist Moses Mo, alle fire er originalmedlemmer fra 1970. I tillegg har gitarist John Hayes og trommis Dion Derek komplettert Mother’s Finest siden bandets comeback i 1989.

Fra før var følgende hovedsceneartister klare for festivalen, som arrangeres 11.–14. juli: The Hooters, The Boomtown Rats, Åge Aleksandersen og Sambandet, Gåte, Skambankt, Ida Maria, Oslo Ess, Bjørn Eidsvåg og Brothers.

Lederskifte i Rootsfestivalen Torstein Moe går av som daglig leder i Kulturcompagniet og dermed også som festivalsjef for Rootsfestivalen og Oktoberfesten.