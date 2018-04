Kultur

I fjor var Hekla Stålstrengas juleturné ikke innom Brønnøy, men i år kommer bandet til bassist Trond-Viggo Solås' hjemkommune.

Bandet har lagt turnéstarten for sin Julefolk-turneen til Brønnøy kirke, som får besøk torsdag 29. november. Like etter følger én konsert i Mosjøen og to i Sanndessjøen. Totalt skal bandet spille 19 julekonserter.

