Brønnøytrippel på Kred i april

Spillestedet får besøk av en utflyttet brønnøyværing og henter fram to Roots-favoritter:

Lørdag 14. april spiller The Fjords. Petter Vågans band har nylig utgitt den kritikerroste platen "Ladders", og Vågan "varmet opp" med sitt første besøk på nye Kred da han spilte i Brønnøysund med Ida Jenshus i mars.

Lørdagen etter spiller Moondog Jam, brønnøybandet som samles for å hylle sine musikalske helter under Rootsfestivalen. Denne kvelden vil de nok både spille materiale fra sin Van Morrison-konsert i fjor og The Band-hyllesten i 2016. Moondog Jam består av Ole-Bjørn Nygård Berg (gitar), Stig Selvåg (div. strenger/munnspill/vokal), Steffen Thrana (bass/vokal), Hans Digermul (keyboard), Jon Ervik (trompet), Sigurd E. Liseth (saksofon), Nils Gullsvåg (trombone/tuba), Sveinung Bratland (trommer) og Steffen Franco (vokal).

Lørdag 28. april står Bjørn Øks & Heil Ved, blues/rock-bandet som spilte på Rootsfestivalen i fjor, på scenen. Musikerne som nå tar steget ut av Roots-boblen er Bjørn Arve Øksnes (vokal), Sverre Rande (bass), Vidar Anfinsen (gitar), Terje Nilsen (gitar), Stian Tjosås (trommer), Sigurd E. Liseth (blåseinstrument) og Jon Ervik (blåseinstrument).

