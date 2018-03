Hyller Dylan med tribute i teltet under årets Roots

Kultur

Lørdagen under årets Rootsfestival blir det mye å glede seg til for iherdige fans av Robert Zimmerman, bedre kjent som Bob Dylan.

Konserten har fått navnet «Dylan Roots», og beskrives som en «hyllest til Bob Dylan» på facebook-eventen som er postet offentlig.

Med tanke på at det tidvis kan blåse friskt i Brønnøysund kan man jo anta - helt ukvalifisert - at «Blowin' in the wind» bør være på setlisten.

Litt tidlig?

Det spørs om postingen var litt tidlig ute, og avtroppende festivalsjef Torstein Moe legger spøkefullt til i eventen at han trodde dette skulle være «hemmelig til Teltprogrammet presenteres», men:

– Vi får si det er lov til å være ivrig i tjenesten. Dette blir bra - mange flinke folk her - det gledes, skriver han.

Ken-Børre Langås som spiller bass under konserten ber alle som er inne på eventen om å love å late som de blir overrasket når konserten breakes i programmet, mens bookingansvarlig Stein Brekk i Rootsfestivalen legger til:

– He-he, dette blir strålende.

Flinke folk

«Dylan Roots» vil bestå av: