Må avlyse alle visninger av ny Spielberg-film i påsken

Kultur

Steven Spielbergs siste film er møtt av flere terninger med mange øyne fra norske og internasjonale anmeldere, men premieren onsdag og visninger denne uken blir det ikke noe av.

– «En ulykke kommer sjelden alene», føles å være det mest dekkende for Brønnøy Kino den siste uken, med trøbbel med bestilling over nett, og teknisk havari på kinomaskinen (fremviseren). Vi fikk ryddet opp i de utfordringene vi hadde i helgen, men ettervirkningen av dette har nå beklageligvis gått ut over «Ready Player One». På grunn av nok et teknisk problem får vi ikke lastet filmen inn så den blir klar til påskens visninger. Bestillingen av fysisk disk som kunne være løsningen på dette problemet når dessverre ikke frem i tide, skriver kinosjef John Andreas Lorentzen på kinoens facebookside onsdag.

Han understreker at alle andre filmer går som planlagt.

– Dermed utgår samtlige forestillinger av «Ready Player One» nå i påsken. Alle kjøpte billetter blir lagt til kansellering, slik at alle får refundert sine billettkjøp. Filmen kommer til å bli satt opp på nytt etter påske, når vi har fått orden på det tekniske, og alt av ødelagte komponenter er erstattet, skriver han videre, og legger til:

– På vegne av Brønnøy Kino, kan jeg ikke annet enn å beklage alle tekniske utfordringer vi har fått den siste uken.