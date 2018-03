Kommer med stand-up til Vega og Brønnøysund

Kultur

Thomas Leikvoll, finnmarking og tidligere TV-programleder, kommer til Helgeland med sitt standupshow "For gammel til å dø ung".

- Showet er en hyllest til det å gjøre gale valg (som vi alle gjør) og hvorfor det egentlig er en bra ting. Jeg deler rått og ærlig fra egne erfaringer, sier han selv.

- Det er også en hyllest til min far som gikk bort bare 66 år gammel knappe to uker før premieren. Nå kommer jeg til Helgeland , Det er jo et sted som for meg har store og gode minner iom at min første ungdomsforelskelse kommer fra Helgeland. Hvor hun er i dag vet jeg ikke, men om hun kommer på show, kan jeg love en flaske med bobler. Og det var i forbindelse med det jeg forøvrig har begått flere av de største blemmene som jeg snakker om i showet, forteller han.

"For gammel til å dø ung" kommer til Træna Aloha Cafe (4. april), Fru Haugans i Mosjøen (5. april), Kred i Brønnøysund (6. april) og Folkets hus på Vega (7. april).