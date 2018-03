Aksel Fugelli kommer til biblioteket lørdag

Kultur

Brønnøy bibliotek på samfunnshuset får lørdag besøk av Aksel Fugelli, som er sønn av avdøde professor Per Fugelli.

Per Fugelli gikk bort den 13. september i fjor, og på vei mot døden skrev filosofen den svært personlige boken «Per dør», som handler om å møte døden med åpne øyne. Samtidig handler boken mer om å leve enn å dø. Et av Pers siste ønsker var at sønnen Aksel skulle bringe hans bok, ord, budskap og håp rundt i landet, heter det i en pressemelding fra biblioteket.

Selv har Aksel Fugelli skrevet åtte bøker, blant annet biografien «Per - glimt av min far». I den sammenhengen reiste far og sønn på turne med en humoristisk forestilling om Pers liv, og de to har jobbet sammen om boka «Per dør».

– Denne gangen reiser Aksel alene, men Per er til stede i ånden, gjennom sitt utvalg av tekster fra den nye boka, og gjennom sterke og nære filmklipp fra Erik Poppes nye kinofilm om Pers siste år, heter det videre.

Ifølge biblioteket blir dette en personlig, morsom og alvorlig forestilling med anekdoter fra Pers liv, høytlesing, film og boksignering.