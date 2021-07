Spektakulær fjordreise til nasjonalparkens perler

New Articles

Nasjonalparken Lomsdal/Visten har mange veier inn. En av de kanskje mer spektakulære er å ta båtskyss fra Nevernes over Velfjorden, og inn Storbørja til Børiøyra. Det er stedsnavnet på en opphøyd elvebanke innerst i Storbørja med en rød hytte på toppen. Her flommer den nesten turkise Lomsdalselva rett fra kaldt høyfjell forbi, og ut i den åpne fjordbunnen, hvor sola lyser over fjellene og lager skyggespill.