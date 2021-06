Biogass, brannstasjon og barnehage. Hvem får og hvem får ikke?

New Articles

I dag avholder kommunestyret i Sømna siste kommunestyremøte før sommeren. Arbeiderpartiets ledelse ved Steffen Hass har før møtet varslet at de ikke vil godta én million i ansvarlig lån til etablering av Sømna biogass Gardsdrift SA, men krever at det bevilges to millioner. Tverrpolitisk liste ved Gunder Strømberg har i formannskapsmøte stilt spørsmål ved hvorfor selskapet ikke går ut og finner privat finansiering, samtidig som han åpnet opp for kommunal involvering. Men da med krav om at det ansvarlige lånet kan konverteres til aksjer.