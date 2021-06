Kommune nedringt av folk som vil vaksineres

New Articles

- Vi ser at det er et stort behov i befolkningen for å få vite hvor langt vi er kommet i vaksineringen. Det er mange som ringer og sender mail. Vår utfordring er at vi ikke vet mer enn én uke i forkant hvor mange vaksinedoser vi mottar. Vi venter enda på FHIs oversikt for sommeren som skulle ha kommet. Uten denne er det vanskelig å gi svar frem i tid, sier assisterende helse og velferdssjef Tonje Johansen og innkjøpsansvarlig Jørn Georg Johansen i Brønnøy kommune.