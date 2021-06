Søren Nielsen AS er skuffet, men anker ikke

New Articles

I forrige uke ble det klart at Søren Nielsen AS tapte søksmålet mot havnesjef Sølvi Kristoffersen og Brønnøy Havns advokat Gunnar Nerdrum Aagaard i Brønnøy tingrett. Retten fant det ikke sannsynlig at Kristoffersen og Aagaard skal ha kommet med beskyldninger om korrupsjon mot Søren Nielsen i et møte i desember 2019.