Legger ny strategi for fremtidens havbruksnæring

New Articles

– Jeg vil takke arbeidsgruppen for at de nå har kommet med sine innspill til forenklinger. Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer i havbruksregelverket slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.