Sykepleiere fra Helgeland stiller opp for Ahus

Ahus har bedt om inntil 31 intensivsykepleiere fra sykehus i områder med lavt smittepress, skriver VG.

– Sykehuset Sørlandet har hatt medarbeidere her siden midten av februar, Helgelandssykehuset har medarbeidere her nå. Medarbeidere fra de tre sykehusene i Helse vest kommer fra kommende helg og fremover, sier HR-direktør ved Ahus Jan Inge Pettersen. HR-direktør Jan Inge Pettersen bekrefter at inntil 31 sykepleiere fra hele landet skal bistå.

Årsaken til at Ahus trenger å låne intensivsykepleiere er todelt. Ahus er det sykehuset i Norge med størst belastning av covid-pasienter, også intensivpasienter, gjennom hele pandemien, og bortfall av utenlandske ansatte og vikarer som normalt inngår i bemanningsplanene.