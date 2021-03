Friluftsrådet får 200.000 fra fylket

New Articles

Fylkesrådet gir totalt 1,6 millioner kroner i støtte til de regionale friluftsrådene i Nordland.

– De er en viktig samarbeidspart i folkehelsearbeidet, sier fylkesråd Kirsti Saxi.

I Nordland er det syv regionale friluftsråd, med totalt 8 fast ansatte som samkjører og koordinerer friluftslivsarbeidet i respektive regioner.

- Friluftsrådene er viktige samarbeidspartnere for Nordland fylkeskommune, både innen friluftsliv, naturopplevelser og for barnehager og skoler, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

I november 2018 inngikk Nordland fylkeskommune og friluftsrådene ny og revidert samarbeidsavtale om friluftsliv og folkehelsearbeid. Fylkesråden sier at friluftsrådene også bidrar med god kunnskap i areal- og planarbeid som gjøres både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Råden mener at man ved å gi driftsstøtte til friluftsrådene, kombinert med medlemskontingenten fra kommunene, sikres full stilling og god samhandling og koordinering av lokalt og regionalt arbeid med friluftsliv.

- Dette gjør at vi får til et slagkraftig og godt samarbeid om friluftsliv og folkehelse med kommunene i Nordland, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

De syv friluftsrådene er tildelt likelydende summer basert på antall ansatte:

Friluftsråd Antall ansatte Tilsagn kroner Trollfjell friluftsråd 1 203 346 Helgeland friluftsråd 1 203 346 Polarsirkelen friluftsråd 1 203 346 Salten friluftsråd 2 406 692 Lofoten friluftsråd 1 203 346 Vesterålen friluftsråd 1 203 346 Midtre Hålogaland friluftsråd 1 203 346 Totalt

1 626 768 kroner

