Åpent brev til våre folkevalgte

Ad : utplassering av fiskemærer på Uttorgvika, «Gåsholmene»

I dag leste jeg i Adresseavisen: "Takk til de folkevalgte som lyttet til folket». Det var en sak om deponering av masse. Tenk at Trondheim kommunestyret gikk imot planleggerne. Fantastisk.

Dette gjelder også planlegging. En komité i kommunen har vedtatt en arealplan for utleggelse av fiskemærer rundt Toft og omegn?

Der iblant Gåsholmene på Uttorgfjorden.

Det vi lurer på:

1 : Hvem satt i den komiteen?

2 : Hvilken undersøkelser av området ble gjort i forkant av vedtaket?

3 : Hvem gjorde disse undersøkelsene ?

Eller, var det bare "blyanten peker på".

Disse spørsmålene er relevant for oss og for dere folkevalgte som skal beslutte forsøpling av Uttorgfjorden med 2.500 tonn biomasse. Vi vil ha stadfestet at det ikke er inhabilitet i denne bestemmelsen.

I den senere tiden har det vært et engasjement for å ikke forsøple havet. Vi har holdt strendene rene. Plukket søppel gjennom hele sommerhalvåret. Hvem synderne er vet ikke jeg, men en ting er sikkert at en stor del kommer fra de som bruker havet.

Vi reager voldsomt på denne søknaden om å få 120-160 meter i diameter mærer plassert på våre fiskeplasser, Risgrunnen og Gangstøtaren, fordi dette er midt i vårt matfat. Det er våre fiskeplasser og det er innaskjærs.

Nå venter vi spent på svar på disse spørsmålene.

Mvh

Oddny Gangstø Nervik