Får inn 326 millioner kroner: – Løper ikke av gårde og brenner det av

Torstein Moe har aksjer for 10,5 millioner kroner privat, og eier også selskapene Jac. Moe AS og Etui Invest AS. Disse selskapene har solgt aksjer for henholdsvis 216,5 og 98,3 millioner kroner. Moe vil dermed få inn over 326 millioner kroner på mandag for det som utgjør 4,125 prosent av eierskapet i Torghatten ASA.