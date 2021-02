Flertall for våpenregister i Brønnøysund, uvisst hvilken betydning det får

Det er flertall på Stortinget for et nasjonalt, digitalt våpenregister i Brønnøysundregistrene - forvaltet fra politihuset i Mosjøen. Hvilke konsekvenser dette får for Registrene er foreløpig uklart.