Kommunen ber pårørende om hjelp for å få de eldste vaksinert

Brønnøy kommune startet vaksinering av sine innbyggere i forrige uke på sykehjemmet. Det ble samtidig opplyst at den øvrige befolkningen får varsel med tilbud om vaksinering på tekstmelding. Dette har imidlertid ikke gått helt knirkefritt.

- For at ingen doser med vaksine skal gå tapt, er det viktig at meldingene besvares slik at folk møter til oppsatt time. Det er viktig å tenke på at man også må møte for dose to etter tre uker. Ingen er vaksinert før dose to er satt. Onsdag 13. januar ble det sendt ut en melding til alle eldre i kommunen over 85 år i Brønnøy for å tilby vaksine. Svarresponsen på denne meldingen var på bare 21 prosent. Vi har derfor grunn til å tro at mange ikke får til å svare. Derfor ber kommunen om at flere bistår i denne dugnaden, skriver kommunen i en pressemelding torsdag.

Brønnøy kommune ønsker at pårørende, nærstående, venner, naboer av eldre over 85 hjelper til.

- Dersom du kjenner en person over 85, så er det både fint - og viktig - at man hjelper til med å få lest og besvart meldingen. Da vet vi at vi har digital kontakt med personen og at denne får anledning til å motta vaksine. Dersom det av en eller annen årsak ikke er mottatt melding, kan vedkommende ta kontakt med Brønnøy kommune for å gjøre videre avtale, står det i pressemeldingen.

Det presiseres at koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

