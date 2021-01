New Articles

På bakgrunn av det han beskriver som årlige, lokale klimatiske forhold fraråder Hatten nå all ferdsel nær hullet og ved bratte heng.

- Nedfall av is og stein kan utgjøre alvorlig fare for liv og helse. Dette vil være status noen tid framover. Som et godt alternativ er gangvegen til sørvest siden for å se hullet fra bakken. Grunnen til varselet er observasjoner av økende trafikk i ustabile perioder, skriver Hatten på Facebook.