Skjermingsfradrag på aksjegevinster beregnes slik: Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente.

Skjermingsgrunnlaget beregnes per aksje og vil som utgangspunkt være det vederlag aksjonæren i sin tid har gitt for aksjen (anskaffelsesverdi) inkludert utgifter som har direkte sammenheng med ervervet, for eksempel meglerutgifter.

Skjermingsrenten blir fastsatt i januar i året etter inntektsåret. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tremåneders rente på statskasseveksler.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eid per 31.12. i inntektsåret, og viser hvor stort utbytte som kan mottas skattefritt.

Dersom utbytte er større enn skjermingsfradraget, vil det overskytende bli beskattet som alminnelig inntekt.

I 2019 og 2020 skal aksjeinntekter multipliseres med 1,44 (22 prosent x 1,44 = 31,68 prosent).

Dersom utbytte er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan ubenyttet skjermingsfradrag brukes til å redusere fremtidig skattepliktig utbytte og/eller gevinst for senere år (se talleksempel nedenfor).

Skjermingsfradrag følger den enkelte aksje og kan ikke overføres til andre aksjer.

Kilde: Skatteetaten