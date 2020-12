Reduserer nettleien med cirka 900 kroner i året

New Articles

Fra årsskiftet blir nettleien justert ned med i underkant av 50 millioner kroner fordelt utover året 2021, melder nettselskapet. Størstedelen av dette tilfaller husholdningskunder og mindre næring, loves det. 1. juli 2021 kommer en ny og viktig omlegging av nettleietariffen.

Det opplyses at utenom statlige avgifter består nettleien av to hovedelement. Et fastledd per år og et energiledd som er kostnadselementet på selve strømforbruket. I tillegg har større forbrukskunder et effektledd.

- Fra nyttår blir det enkelt sagt billigere å bruke strøm. Vi justerer ned energileddet på nettleien i tråd med det myndighetene ønsker av utforming for morgendagens struktur på nettleietariffene. For en husholdnings- og mindre næringskunde blir energileddet cirka 5 øre billigere per kilowatt time (kWh). Med et årlig strømforbruk på 25.000 kWh vil dette gi en besparelse på cirka 900 kroner, sier daglig leder i Linea Steinar Benum.

- Vi tenker dette blir en fin julegave til våre kunder og et bidrag for å bedre økonomien til både private og næringslivet i 2021, sier Benum.

Hittil har fastbeløpet på nettleien vært styrt av hovedsikringen, og kundene har hatt liten påvirkningskraft for å justere dette. Fra 1. juli vil fastleddet per måned styres ut i fra hvor mye kapasitet eller effekt du bruker.

- Vi er midt oppi en stor omstilling til det grønne skiftet, og der både næringsliv og privatkunder elektrifiserer fossilt forbruk slik at vi tar vare på vår vakre planet. Det koster mye å bygge nytt nett, men lite å bruke eksisterende nett smartere. Derfor vil nå kundene gradvis være med på å kunne påvirke fastbeløpet, ut ifra hvor mye strømkapasitet man bruker på gitte tidspunkt, forklarer Benum.

- Enklere forklart så vil det ikke være gunstig å lade elbilen samtidig som du både lager mat, sønnen vasker klær og resten av familien dusjer. Klarer man å spre forbruket vil dette kunne påvirke fastbeløpet positivt for påfølgende måned, sier Steinar Benum.

Linea sier de vil bruke vinteren for å forberede omleggingen og gi god og detaljert informasjon til kundene i forkant av 1. juli.