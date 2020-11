Styreleder i Helgeland Museum er død

New Articles

Styreleder Steinar Bjerkestrand gikk bort den 16. november, opplyses det i pressmeldingen.

- Helgeland Museum mister et ressurssterkt styremedlem, med bakgrunn som direktør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider og avdelingsdirektør ved Hedmark fylkesmuseum. Han var et museumsmenneske med stort nettverk innen Norges kulturliv og en samlende personlighet, står det i meldingen.

Steinar Bjerkestrand ble innvalgt som styremedlem i Helgeland Museum i 2019 og tiltrådte som styreleder 1. juli 2020.

- Han gjorde under sin tid i styret en samlende og solid innsats for museumsvirksomheten i regionen. Steinar Bjerkestrand var bosatt i Oppdal, men oppvokst på Helgeland og hadde et brennende engasjement for hele regionen, skriver museet.

Helgeland Museum ønsker å informere om at Steinar Bjerkestrand, kort tid før sin død, ba om å fratre som styreleder.

- Den 11. november ble nestleder Moa Björnson innstilt som styreleder i Helgeland Museum frem til neste rådsmøte. Steinars vara, Hans Pedersen er blitt styremedlem, skriver direktør Janicke Kernland og styreleder Moa Björnson i pressemeldingen på vegne av styret og administrasjonen i Helgeland Museum.