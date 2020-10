I dag døpes «Heilhorn»

New Articles

- Denne ferja framskynder det grønne skiftet på Helgeland med flere år, og vi er skikkelig stolt, både av ferja og av det samfunnsansvaret vi tar, sier TTS-direktør Stein André Herigstad-Olsen i en pressemelding.

- I tillegg har vi fått statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø, som gudmor, og det er vi veldig fornøyd med, sier han.

Ingelin Noresjø mener grønn teknologi og miljøvennlige ferjer er framtida for trafikken langs hele kysten.

- Jeg er glad for at Torghatten Trafikkselskap her går foran og satser på elektrisk ferje på dette sambandet, som en start på elektrifiseringen av Kystriksveien mellom Steinkjer og Bodø. På den måten gjør vi Norge grønnere sammen. Regjeringen har satset på grønn teknologi gjennom ulike tilskuddsordninger. Samarbeidet mellom Nordland fylkeskommune og Torghatten Trafikkselskap er beviset på at dette fungerer, mener hun.

ENOVA og Fylkesrådet i Nordland har stått for finanseringen av ladestasjonene på ferjeleiene, Vennesund, Holm, Horn og Andalsvåg. Totalt hevdes det at dette vil gi en miljøgevinst på 4.000 tonn mindre CO2 per år, noe som tilsvarer miljøgasser fra 2.000 biler per år.

MF Heilhorn skal trafikkere sambandet Vennesund – Holm. Den skal kjøres 85 prosent elektrisk, og resterende på diesel-elektrisk. Ferjene skal lades mens de ligger ved kai, og ladingen starter automatisk når ferjene har lagt til.

Torghatten Trafikkselskap skal bygge ladestasjonene på begge ferjeleier, og etter hvert overtas de av fylkeskommunen.

- Vi er svært glade for at Nordland fylkeskommune satser så sterkt på den nasjonale turistveien, fylkesvei 17 på Helgeland, sier Herigstad-Olsen.

MF Hornstind

Hybridferje med «full» batteripakke og ladeanlegg

84,3 meter lang (15 m lengre enn Hornstind)

14,5 meter bred

199 passasjerer

60 PBE (på ett dekk)

Multi Maritime design