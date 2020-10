Rådmannen vil la bedrift fylle ut byggetomt i sjø på Gårdsøya

New Articles

Det kommer frem i et saksfremlegg til onsdagens møte i formannskapet i Brønnøy. Saksfremlegget er ført i pennen av byggesaksbehandler Bjørn Morten Johansen og kommer etter en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen på Gårdsøya fra Sentrum marina AS og SBS teknikk AS, der SBS teknikk er tiltakshaver.