Erik Gjemble har fått seg ny jobb

Det melder han selv i en pressemelding. Han tiltrer stillingen som senterleder på AMFI Steinkjer fra 1. februar 2021.

Vemodig

Gjemble er opprinnelig fra Skogn i Levanger og er i dag senterleder/driftsleder på AMFI Havnesenteret i Brønnøysund, hvor han har vært i fire år.

– Jeg gleder meg mye til denne spennende utfordringen på AMFI Steinkjer. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med leietakere, kunder og senteradministrasjonen. Sammen med alle som jobber på senteret, så ønsker jeg å bidra til å gi kundene gode og trygge handleopplevelser, og samtidig sørge for at AMFI Steinkjer er hjertet i lokalsamfunnet, sier Erik Gjemble i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen arbeider Thon Eiendom nå med å få til en god overgang som kan ivareta både senteret i Brønnøysund og i Steinkjer.

– Det kjennes litt vemodig å forlate Brønnøysund der jeg har hatt så mange fantastiske opplevelser og fått mange gode venner og erfaringer med meg. Samtidig ser jeg veldig frem til å bli bedre kjent med Steinkjer og til å bli ny senterleder her, sier Gjemble.

Vara til kommunestyret

– Vi ser frem til å få Erik Gjemble på plass, og har store forventninger til at han vil bidra til å videreutvikle AMFI Steinkjer som regionens beste handelsdestinasjon gjennom strategisk nytenkning og utvikling av senterets ansatte og butikkansatte. Som senterleder vil Erik ha det overordnede ansvaret for kjøpesenterets drift, markedsføring og utvikling, samt personalansvar for våre dyktige medarbeidere i senteradministrasjonen, sier eiendomssjef Trond Aase på AMFI Steinkjer.

Gjemble er i dag også politisk aktiv i Brønnøy Høyre og er vara til kommunestyret i Brønnøy. Han er også leder for driftsutvalg II.