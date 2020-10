700 i karantene i Trondheim etter å ha vært på utested

New Articles

De nye 700 personene som ble satt i karantene onsdag, har vært på utestedet 8., 9. og 10. oktober. Fra før er personer som var på Lille London 7. oktober, satt i karantene, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

– Personer som har vært på utestedet disse dagene, og ikke har blitt varslet av smittevernkontoret, bes om å ta kontakt med koronatelefonen, skriver kommunen.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim har tidligere opplyst til Adresseavisen at opp mot 100 personer som var på utestedet 7. oktober, er satt i karantene. Hun har også sagt at kommunen oppfatter at virusvarianten tilknyttet utbruddet er mer smittsomt enn vanlig.

Alle fire som har fått påvist smitte onsdag, er i 20-årene. De er smittet innenlands av kjent nærkontakt og er del av smitteklyngen som involverer Lille London, ifølge kommunen. Alle har et mildt sykdomsforløp.

Tirsdag ble det registrert ti nye smittetilfeller i Trondheim. Seks av de smittede var personer i 20-årene.