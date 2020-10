Mossleth og Nordlund på topp for Senterpartiet

New Articles

Fredag sendte nominasjonskomiteen i Nordland Senterparti ut sitt forslag til stortingsliste for neste års valg. Leder Frank Johnsen mener Nordland Senterparti har en svært god liste, og roser de to kandidatene han ønsker på topp - som har representert partiet på Stortinget i inneværende periode.

- Vi satser videre på vinnerlaget! Vi skulle gjerne hatt to på førsteplass, for vi har to ekstremt dyktige stortingsrepresentanter for Nordland Senterparti i dag, sier nominasjonskomitelederen.

Johnsen sier Nordlund og Mossleth har bred oppslutning blant lokallagene i Nordland. Med seg på lista har de blant annet ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna på fjerdeplass.

- Vi legger i dag fram ei liste hvor geografi, kjønn og alder er ivaretatt. Vinnerlaget som nå foreslås vil gi en god, helhetlig og samlende representasjon, sier Johnsen.

Senterpartiet fikk 18,6 prosent oppslutning i Nordland i 2017 og to mandater på stortinget. Et kjempebyks fra resultatet i 2013 der partiet fikk 6,9 prosent oppslutning og ett mandat.

Nominasjonsmøtet i Nordland Senterparti avholdes 20. november i Bodø.

Nominasjonskomiteens forslag til stortingsliste for Nordland Senterparti: