Nominasjonskomiteen i Nordland Høyre vil ha Thorheim på topp

Høyre har i dag to stortingsrepresentanter fra Nordland: Margunn Ebbesen og Jonny Finstad. Sistnevnte ønsket ikke gjenvalg, og har gitt sin støtte til Ebbesen - etter at Bård Ludvig Thorheim tidligere i høst varslet at han ønsket førsteplass på lista slik Margunn Ebbesen hadde ved forrige valg.