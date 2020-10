Regjeringen bevilger 40 millioner kroner til Brønnøysundregistrene

New Articles

- Vi må digitalisere mer fremover. Brønnøysundregistrene er en pådriver for forenkling og innovasjon i næringslivet gjennom sine digitale løsninger. Nå bidrar regjeringen med ytterligere penger slik at de har et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å utvikle og forvalte virksomheten på en trygg og forsvarlig måte, sier statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet fra Nordland KrF i en pressemelding mandag.

Ifølge Noresjø er det snakk om en økning i driftsrammen til Brønnøysundregistrene, og pengene skal brukes til å lage et mer effektivt system for intern virksomhetsstyring og informasjonstrygghet. Bevilgningen skal også dekke nødvendige kostnader til "en forsvarlig og fremtidsrettet registerforvaltning".

- Jeg er veldig glad for at regjeringen fortsetter å satse på utviklingen ved Brønnøysundregistrene, sier Margunn Ebbesen (H).

- Vi er veldig fornøyde med den jobben som Brønnøysundregistrene gjør og det initiativet de har i mange ulike samarbeidsprosjekt for forenklinger med næringslivet. Dette er med på å plassere Brønnøysundregistrene og Brønnøysund godt på kartet, sier nordlandspolitikerne Margunn Ebbesen (H) og Ingelin Noresjø (KrF).

I pressemeldingen presiseres det at regjeringen bevilger mer penger, men setter samtidig også krav til omstilling. Det vises til at registrene har flere pågående prosesser som gir økonomiske konsekvenser for virksomheten: Flytting i nytt bygg høsten 2021, prosjekt for ny registerplattform og et behov for økt investering i informasjonstrygghet er blant disse. Samtidig har Nærings- og fiskeridepartementet gitt Brønnøysundregistrene i oppgave å foreta kostnadsbesparende tiltak gjennom en omstillingsprosess.

"Målet med omstillingsprosessen og den økte bevillingen er å etablere en mer robust finansiering av Brønnøysundregistrene, for å sikre forsvarlig drift, forvaltning og nødvendig utvikling av tjenestene hos Brønnøysundregistrene.", står det i pressemeldingen fra Noresjø og Ebbesen.

