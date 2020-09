70 nærkontakter er identifisert og testes nå for korona

New Articles

En lærer ved Vik skole ble smittet av covid-19 etter en reise til Østlandet i forrige uke.

Korona påvist i Sømna- kommunen stenger skole og fritidstilbud Smittesporingen er i gang. Kommunens kriseledelse har besluttet å stenge Vik skole mandag 28.september.

Vedkommende var på jobb og hadde timer i to klassetrinn torsdag, før det senere på dagen ble klart at en læreren hadde møtt på reisen var smittet.

Læreren var ikke på jobb fredag og fikk testet seg. Den positive testen forelå søndag.

70 nærkontakter

Da satte Sømna kommune krisestab, sendte ut en pressemelding og startet smittesporingen.

— Vi har identifisert rundt 70 nærkontakter og har hatt kontakt med alle og bedt dem om å teste seg. Det vil si lærens familie, 45 elever, seks lærere og en del andre. De er bedt om å gå i karantene i ti dager etter at de ble varslet, sier kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen.

Læreren har selv redegjort for situasjonen på Facebook, men ønsker ikke å stå fram i avisen.

— Hvilke klassetrinn gjelder dette?

— Ettersom vi har hatt kontakt med alle vi har sporet som nærkontakter, mener vi det ikke tilfører noe samfunnsnyttig informasjon å opplyse om det, sier Bredesen.

Han bekrefter at læreren fløy hjem til Brønnøysund onsdag.

— Jeg kan ikke oppgi hvilken flygning det var, men Folkehelseinstituttet er informert og vil drive smitteoppsporing på eventuelle nærkontakter på flyet, sier Bredesen.

— Har smittesporingen ført til at personer i andre kommuner på Sør-Helgeland må testes?

— Ikke så langt vi vet, men jeg har informert kommunelegen i Brønnøy og Alstahaug, sier Bredesen.

Svar allerede tirsdag?

Testingen startet mandag morgen.

— Vi regner med å ha gjennomført testingen og få sendt dem til Bodø mandag. Nordlandssykehuset sier de skal prioritere oss, så vi vi håper på svar allerede tirsdag. Vi klarer testingen selv og får 150 nye tester tirsdag eller onsdag, sier Bredesen.

Vik skole er stengt mandag. Ifølge kommuneoverlegen er det ikke behov for desinfiseringstiltak.

— Det er gult beredskapsnivå på alle skolene i landet. Det betyr forsterket renhold. Og det er fire dager siden smitten ble avsatt på kontaktpunkter og man antar at aerosoler ikke overlever mer enn tre døgn, sier Bredesen.

Sykehjemmet er stengt for besøk inntil videre.

— Vi ønsker å beskytte de eldre som er ekstra sårbare for smitte, begrunner Bredesen.

All organisert fritidsaktivitet er stanset i én uke.

— På skolen har elevene vært inndelt i grupper både inne og ute. Mens det på fritiden er blanding av ulike alderstrinn, forklarer Bredesen.

— Ikke så ekkelt

Krisetaben møtes igjen mandag ettermiddag.

— Vi føler at vi har kontroll over smittesituasjonen, slik vi kjenner den nå. Neste møte i krisestaben er mandag 14.00. Da vil vi bestemme om skolen skal åpne igjen tirsdag, sier Sømna-ordfører Hans Gunnar Holand.

De som ble testet ble kjørt til legekontoret og testingen foregikk mens de satt i bilen. BAnett intervjuet en elev og en foresatt.

Eleven vi pratet med var ikke skremt, men tar situasjonen på alvor og syns testen gikk greit.

— Testen var ikke så ekkelt som jeg hadde trodd. Jeg håper bare vi får reise på klassetur som planlagt i høstferien.

Karantenene varer til søndag og høstferien starter mandag.

— Det er veldig bra at det blir testet så raskt. Så håper vi at ikke flere er smittet og at det går bra med læreren, sier forelderen.

— Følg reglene

Statistikken er på læreren og elevenes side.

— Ikke alle som er smittet utvikler sykdom. Og av de som gjør det er det få som blir alvorlig syke. Barn og ungdom blir veldig sjelden rammet, sier Bredesen.

Han oppfordrer innbyggerne til å følge opp kommunens beslutninger.

— Sømna kommune har gjort alt vi kan. Nå er det opp til innbyggerne å gjøre sitt. Det vil si å overholde karantenen for dem som er ilagt det og at alle fortsetter å følge smittevernreglene, sier kommuneoverlegen.