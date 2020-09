Stenger tunnel for å sikre og sette opp ny belysning

New Articles

Fylket opplyser i en pressemelding at det fra mandag 14. september blir arbeid i Tosentunnelen på fylkesveg 76.

- Nå skal vi gjøre en omfattende jobb med blant annet fjellrensk, ny vann- og frostsikring og ny belysning. Denne oppgraderingen foregår på kveld og natt, når det er minst trafikk, sier byggeleder Runar Gregussen i Nordland fylkeskommune i pressemeldingen.

Det opplyses at folk som trenger å passere mellom klokka 19 om kvelden og 7 om morgenen bør være forberedt på noe venting framover.

- Vi er nødt til å begrense trafikken, både av hensyn til de som har arbeidsplassen sin i tunnelen, men også for trafikantenes sikkerhet. Det blir ledebilkjøring og stengt med faste tider for å slippe forbi, og vi håper på forståelse for dette, sier Gregussen.

Arbeidet er planlagt slik:

Kl. 19:00–22:00: Kontinuerlig ledebilkjøring

Kl. 22:00–05:00: Tunnelen er stengt. Gjennomkjøring klokka 23:00, 00:00, 01:00 og 03:00.

Kl. 05:00–07:00: Kontinuerlig ledebilkjøring

Utrykningskjøretøy kan passere og det arbeides ikke oddetallshelger mellom fredag kl. 07 og søndag kl. 19.

Arbeidene vil i første omgang vare til slutten av året.

Tips før kjøreturen

Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på 175.no, eller hos Vegtrafikksentralen på telefon 175.

- Sjekk trafikkmeldingene for strekningen din. Da er du også bedre forberedt på at det kan være andre hindringer underveis, sier byggeleder Runar Gregussen i Nordland fylkeskommune.

Tosentunnelen er 5,9 km lang og ligger på fylkesveg 76 på Helgeland. Den åpnet i 1987 og har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 350.