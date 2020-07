Rekordsalg av fiskekaker

New Articles

– Vi merker at det går adskillig mer fiskekaker og andre varer nå for tida. Salget i år er mye bedre enn fjoråret. Sommeren er fra før høysesong for oss, og jeg tror det er oppfordringen om å feriere i Norge som slår inn. Vi har mye turister, og folk som reiser hit for å besøke familiene sine, sier Tom Wennberg hos Sandnessjøen Fiskeforretning.