Ved Ylvingen er det for grunt ved ferjekaia, det fører til at "Hornstind" ikke kan legge til når det er for grunt.

Torsdag gjelder dette tre ferjeturer på sambandet Horn-Igerøy: Signalanløp til Ylvingen på avgangene fra Horn kl. 07.30, Igerøy kl. 08.40 og Horn kl. 20.30 kanselleres alle på grunn av lavt tidevann.