Storeslem til Boreal

Boreal skal fortsatt drive hurtigbåtrutene Helgelandspendelen og Herøy-ruta.

— Nordland fylkeskommune har signert kontrakter om drift av Helgelandspendelen og Herøyruten. Boreal drifter begge rutene i dag, framgår det av ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Nytt fartøy

– Rutene er viktige for både fastboende, fritidsreisende og turister. Sammen med vår oppdragsgiver skal vi nå utvikle rutene videre til det beste for våre reisende, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.



Kontraktsperioden for Helgelandspendelen er fra 1. februar 2021 til og med 31. januar 2027. Ruten trafikkerer mellom Sandnessjøen og Lovund/Træna.



Ruten skal trafikkeres med et nytt fartøy med en passasjerkapasitet på 193, godskapasitet på 16 paller og servicehastighet på 32 knop. Fartøyet vil få betjent kiosk.

Sandnessjøen-Herøy-Vega

Kontrakten for Herøyruten har oppstart 1. september 2020 og en varighet på syv måneder.

Ruten trafikkerer mellom Sandnessjøen–Herøysteder–Vega.



– Driften videreføres med fartøyet som går i sambandet i dag, noe som medfører stabilitet både for våre reisende og våre medarbeidere, sier Førsvoll i dagens melding fra Boreal.