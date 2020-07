Bokbad med Halle Jørn Hansen tirsdag

New Articles

Halle Jørn Hansen er bidragsyter til boka «Maskespillet i Kongo», hvor tolv journalister, forskere og samfunnsdebattanter fra Norge og Kongo setter kritisk søkelys på “Kongo-saken”, i regi av Fellesrådet for Afrika.

Norli-sjef Kine Laumann skriver følgende om kveldens bokbad i en pressmelding:

- Vi forsøker å utvide premissene for debatten; å løfte blikket fra to menns beskjeftigelser og motiver til å se saken i et bredere samfunnsperspektiv. Hvordan kunne noe sånt skje? Halle Jørn Hansen er Brønnøyværing og blant annet politiker, journalist og tidligere generalsekretær for Norsk Folkehjelp, da han sist var aktuell med bok (2016) ble han også bokbadet i Brønnøysund av Eivind Fjeldstad. Fjeldstad er opprinnelig fra Sømna og Managing Director at Norwegian-African Business Association (NABA).