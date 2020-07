New Articles

Sist gang Rootsen fylte Tørrfiskbrygga var i 2012. Da var det DeLillos som sørget for stormende jubel. Denne gangen, 8 år etter, så var det Sveinung Bratland sine disipler i Moondog Jam som spredte vakre toner av The Band, Van Morrison, Bod Dylan, Joni Mitchell med flere utover et lydhørt publikum.